ALTRA CREPA TRA CDU E SPD

martedì 13 febbraio 2018BERLINO - L'accordo di governo stretto tra Unione di centrodestra e Socialdemocratici (Spd) prevede le ''migliori attrezzature possibili'' per le Forze armate tedesche e personale aggiuntivo. Tuttavia il commissario socialdemocratico per le Forze armate presso il Bundestag, Hans-Peter Bartels, ha espresso pubblicamente la forte insoddisfazione serpeggiante nel suo partito al quotidiano ''Handelsblatt'': gli accordi di coalizione sono irrealizzabili senza risorse addizionali e nuove strutture, e gli ulteriori 2 miliardi di euro che dovrebbero essere destinati alla Difesa e allo sviluppo assieme non sono sufficienti. Secondo il commissario non ci sarebbe ancora una base di bilancio affidabile in proposito.Questa disputa, scrive il quotidiano ''Handelsblatt'', conferma che non esiste alcuna linea comune tra Unione e Spd in materia di Difesa. L'accordo di coalizione definisce a grandi linee gli obiettivi delle operazioni congiunte con la Francia e altri Stati della Ue, oltre ad assicurare il rispetto da parte tedesca di tutti gli accordi assunti con la Nato, ma non precisa nulla in merito al conseguimento di quegli obiettivi, incluso quello centrale e onerosissimo di destinare alla Difesa il 2 per cento del prodotto interno lordo. Il capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, Wolfgang Ischinger, ha messo in guardia la Germania circa le proprie capacita' operative. Questa ulteriore crepa tra Cdu e Spd rende sempre più difficile l'approvazione da parte degli iscritti all'Spd dell'accordo di governo a guida Merkel. Il referendum è vincolante per l'Spd e il risultato finale si saprà nella prima settimana di marzo.