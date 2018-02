DA OGGI PROVENIENZA GRANO!

martedì 13 febbraio 2018La Coldiretti ha organizzato il Pasta Day in occasione dell'entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che cade esattamente il 13 febbraio per il riso e il 14 febbraio per la pasta. Una scelta applaudita dal 96% dei consumatori che chiede venga scritta sull'etichetta in modo chiaro e leggibile l'origine di tutti gli alimenti e confermata in Italia anche dal Tar del Lazio''. L'assenza dell'indicazione chiara dell'origine non ha consentito fino a ieri di conoscere un elemento di scelta determinante per le caratteristiche qualitative, ma ha anche impedito ai consumatori di sostenere le realta' produttive nazionale e con esse il lavoro e l'economia del territorio. Escono finalmente dall'anonimato e saranno riconoscibili nelle etichette della pasta 4,3 miliardi di chili di grano duro italiano che insieme ai 1,5 miliardi di chili di riso garantiscono all'Italia il primato in Europa. Secondo quanto previsto dal decreto le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno d'ora in poi avere obbligatoriamente indicato in etichetta il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello di molitura; se proviene o e' stato molito in piu' paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: paesi UE, paesi NON UE, paesi UE E NON UE. Inoltre, se il grano duro e' coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potra' usare la dicitura: ''Italia e altri Paesi UE e/o non UE''. Oppure semoplicemente ''Italia'' nel caso sia il grano che la molitura siano italiani.