TURCHIA AGGREDISCE L'ITALIA

martedì 13 febbraio 2018Il presidente dittatore turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito stamani la sua ferma opposizione alle trivellazioni al largo delle coste di Cipro, dopo che navi da guerra turche sono state schierate impedendo le ricerche condotte dall'Eni. ''Avvisiamo da qui coloro che su Cipro e nell'Egeo stanno facendo male i conti e si stanno comportando in maniera impertinente, distruggeremo i vostri piani'', ha attaccato Erdogan prima di fare un riferimento alle attivita' Eni nell'area. ''Consiglio alle compagnie straniere che operano nelle acque di Cipro, fidandosi di Nicosia, di non superare i limiti e non piazzare i propri apparati. Le spacconerie di costoro sono sotto osservazione dei nostri aerei, delle nostre navi e dei nostri uomini''. Una questione sollevata anche negli incontri che il presidente turco ha avuto lo scorso 5 febbraio a Roma con il premier Paolo Gentiloni e con il presidente Sergio Mattarella, della cui notizia però gli italiani non hanno saputo nulla. L'oggetto del contendere ruota attorno al fatto che alcune aree in cui le trivellazioni sono previste vengono reclamate dall'amministrazione turco-cipriota, in particolare nell'area denominata blocco 3, benchè non siano acque territoriali turco-cipriote. Il governo di Nicosia ha di recente manifestato l'intenzione di procedere con le ricerche d'intesa con Eni, la cui piattaforma Saipem 12000 e' stata bloccata il 7 febbraio da navi da guerra turche con il pretesto di esercitazioni militari in corso nell'area. Un atto di vera aggressione militare ad un'azienda italiana e allo stato italiano. Aggressione alla quale il tremulo Gentiloni non ha risposto in alcun modo, neppure con delle flebili proteste formali.