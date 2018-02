NEGOZI:CODACONS CONTRO RENZI

lunedì 12 febbraio 2018FIRENZE - Anche il Codacons, dopo il Gurdian di Londra, prende ''a schiaffi'' Renzi per le sue traballanti dichiarazioni da campagna alettorale che cercano di rimediare, ma solo a parola, a quattro anni di insuccessi e di menefreghismo rispetto la drammatica situazione in cui versa - e non certo da ora - il commercio al dettaglio in Italia. ''Sul tema della crisi del commercio Matteo Renzi si sveglia tardi, e propone di chiudere la stalla quando i buoi sono gia' scappati''. E' quanto afferma il Codacons, commentando la proposta del leader del Pd di varare una legge ad hoc per le botteghe. Secondo il presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, ''e' singolare che solo oggi, a pochi giorni dalle elezioni, il Pd si renda conto dell'emergenza botteghe e proponga misure a sostegno degli esercenti. Peccato che negli ultimi anni, a causa della crisi economica e dell'assenza di interventi da parte della politica, 160.000 botteghe in Italia siano state costrette a chiudere i battenti, con 400mila posti di lavoro andati in fumo''. Rienzi invita Renzi a ''leggere sul sito del Codacons la ricerca su cosa chiedono i cittadini alla politica sul fronte del commercio e delle microimprese, e le proposte per facilitare le aperture di nuove attivita' e salvare i piccoli esercenti''.