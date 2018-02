TURCHIA BLOCCA NAVE DELL'ENI

lunedì 12 febbraio 2018Il senatore della Lega e vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, in merito alla vicenda della nave Saipem 12000 dell'Eni, fermata venerdi' scorso dalla Marina turca, con la quale azione le è stato impedito di raggiungere Cipro per iniziare l'attività strattiva del greggio da un enorme giacimento scoperto proprio dall'Eni, afferma in una nota: ''Appena una settimana fa l'Italia, con le sue massime cariche istituzionali, si e' prostrata e umiliata davanti al dittatore Erdogan, ricevuto sia al Quirinale che a palazzo Chigi e alla Farnesina, ed una settimana dopo Erdogan ci ringrazia facendo bloccare una nave di trivellazione dell'Eni, una piattaforma mobile, impedendole di entrare nella Zona economica esclusiva di Cipro. Una violazione della sovranita' cipriota, su cui l'Europa come sempre balbetta, ma anche un bello schiaffo agli 'amici italiani', anzi a quei fessi di italiani che una settimana prima hanno accolto Erdogan come un amico. Come siamo caduti in basso, con il Pd al governo, nella credibilita' e autorevolezza a livello internazionale''.