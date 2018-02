MINISTRO ESTERI BUGIARDO

lunedì 12 febbraio 2018AMSTERDAM - Il ministro degli Esteri olandese Halbe Zijlstra ha ammesso di aver mentito su un controverso incontro del 2006 con il presidente russo Vladimir Putin. Il diplomatico ha ammesso nel corso del fine settimana che ''contrariamente alle sue precedenti affermazioni, non è mai stato presente all'incontro con il presidente russo'', secondo quanto riporta il quotidiano di centro-sinistra De Volkskrant. Il ministro ha detto di aver mentito sul fatto di aver partecipato ad un incontro con Putin nella sua residenza estiva nel 2006, dove Putin avrebbe parlato delle rivendicazioni della Russia sul territorio di altri stati. Domani Zijlstra dovrebbe visitare Mosca per avere colloqui bilaterali con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Il quotidiano Volkskrant ha riferito che dal 2014, Zijlstra aveva ripetutamente affermato di aver personalmente ascoltato Putin definire la Bielorussia, l'Ucraina, gli stati baltici e parti del Kazakistan ''Grande Russia''. Il ministro, che ha visitato la Russia nel 2006 come impiegato del gigante petrolifero Shell, ha ammesso di recente di aver mentito sul fatto di aver ascoltato personalmente le dichiarazioni di Putin, aggiungendo tuttavia che continuava a ritenere che la dichiarazione, sebbene non ascoltata con le proprie orecchie fosse vera.