85% SPAGNOLI: RAJOY VATTENE

lunedì 12 febbraio 2018MADRID - Terremoto a Madrid dove il peso di una soluzione ancora lontana alla crisi catalana si fa letetralmente crollare i consensi per Rajoy, mai caduti così in basso. . L'85% degli spagnoli, infatti, vuole che il premier Mariano Rajoy si dimetta ed anche il 62% dei suoi elettori del Partito Popolare ritengono che debba lasciare l'incarico ad un altro esponenete della formazione. E' quanto emerge da un sondaggio Metroscopy pubblicato sull'edizione in edicola tra qualche ora del quotidiano progressista ''El Pai's''. Il 62%, percentuale che sale all'85% tra i 'Popolari', crede che l'economia spagnola stia migliorando ma oltre la meta', il 53%, pensa che il governo non abbia alcun merito in cio', mnetre il 42% ne attribuisce il merito all'attuale esecutivo. Il sondaggio registra anche il sorpasso di Ciudadanos di Alberto Rivera sui Popolari. Ciudadanos che gia' il 21 dicembre in Catalogna, benche' unionista, e' diventato il primo partito con il 36% a scapito dei Popolari del 62enne Rajoy. E' cresciuta del 16% anche la popolarita' di Rivera che ora piace al 39% degli spagnoli che lo ritengono l'opzione migliore per risolvere la crisi catalana.