ECCO LA MAFIA NIGERIANA

lunedì 12 febbraio 2018Traffico di sostanze stupefacenti, tratta degli esseri umani, sfruttamento della prostituzione. Sono le attivita' principali dei gruppi criminali nigeriani e del centro Africa presenti in Italia, gruppi che - secondo l'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia - continuano a ''distinguersi per le modalita' particolarmente aggressive'' con le quali portano avanti i propri affari. Il loro radicamento nel nostro Paese e' emerso nel corso di diverse inchieste, che hanno confermato ''la natura mafiosa'' della consorteria, ribadita da diverse sentenze. Il gruppo piu' forte e pericoloso resta il ''Black Axe'', ''il cui vincolo associativo - sottolineano gli analisti della Dia - viene esaltato da una forte componente mistico-religiosa'': nato a Benin City negli anni '70, da noi risulta attivo per lo piu' a Torino, Novara, Alessandria, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. L'ammissione all'organizzazione e' subordinata a un rito di affiliazione, cui segue l'assunzione di ruoli ben definiti: il potere di azione degli appartenenti non si limiterebbe, peraltro, al territorio italiano, potendo operare anche in Nigeria, grazie ai forti contatti con l'organizzazione ''madre''. Caratteristica del gruppo, e' la ''struttura reticolare distribuita su tutto il mondo'': gli stupefacenti, stoccati nei laboratori dei Paesi centroafricani, raggiungono l'Italia attraverso varie direttrici, che percorrono indifferentemente la via aerea, marittima o terrestre. Con questa rotta, i narcotrafficanti sfruttano, di fatto, i preesistenti canali gia' utilizzati in passato per il contrabbando di armi, avorio e pietre preziose.