M5S: RISTRUTTURARE IL DEBITO

lunedì 12 febbraio 2018Il principale esperto economico dell'anti-establishment Movimento 5 stelle (M5s) ha detto che l'Unione Europea dovrebbe iniziare a discutere della ristrutturazione del debito pubblico dei paesi membri, un'idea che rischia di innervosire gli investitori e mettere in evidenza le posizioni non ortodosse del partito che in questo momento e' in testa ai sondaggi in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo: lo scrive oggi lunedi' 12 febbraio il quotidiano britannico ''The Financial Times'', in un articolo in cui il suo corrispondente da Roma, James Politi, riferisce le dichiarazioni fatte da Lorenzo Fioramonti, uno stretto collaboratore di Luigi Di Maio, il candidato dell'M5s alla carica di presidente del Consiglio. Fioramonti, spiega il reportage, e' professore di economia politica all'Universita' di Pretoria in Sudafrica: secondo lui, questo ''e' il momento giusto per parlare'' della ristrutturazione del debito pubblico dell'Italia e di diversi altri paesi; ''Noi possiamo essere i pionieri del cambiamento di un sistema europeo che deve cambiare'', ha detto Fioramonti, aggiungendo tuttavia che gli M5s non vogliono ''essere visti come quelli che cercano una facile via d'uscita''. L'Italia ha un debito pubblico che supera il 130% del Pil, ricorda il ''Financial Times'', spiegando che la proposta del professor Fioramonti e' basata su un saggio pubblicato online nel 2014 dal Centre for Economic Policy Research: prevede che la BCE aiuti i paesi a ridurre il proprio indebitamento comprandone le obbligazioni governative, e quindi in effetti cancellando quei debiti; simili proposte, nota il giornalista inglese James Politi, sono viste con grande allarme in Germania.