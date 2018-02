GUARDIAN: RENZI HA FALLITO

lunedì 12 febbraio 2018Il quotidiano britannico ''The Guardian'' ieri domenica 11 febbraio ha pubblicato una lettera dell'economista Guy Standing a commento dell'allarme sulla presunta ''ascesa del neo-fascismo'' in Italia. Il professore Guy Standing nel suo intervento sostiene la tesi secondo cui il fenomeno che vede il risorgere dell'estrema destra nella Penisola è legato al fallimento della ''terza via'' incarnata dal ''Tony Blair italiano'', Matteo Renzi. Autore del saggio ''Il Precariato'' e avvocato dell'introduzione del reddito di cittadinanza, il professor Standing afferma in particolare che la causa principale e' la spinta verso una maggiore flessibilita' della forza lavoro realizzata in riferimento al Jobs Act di Renzi senza il bilanciamento di una profonda riforma dell'ormai obsoleto stato sociale. Questo, a suo parere, ha portato ad un allargamento dell'area del precariato, la piu' sensibile alle sirene della destra radcale. Esempi simili, secondo il professor Standing, sono rintracciabili nel New Labour di Tony Blair, che in Gran Bretagna ha alimentato l'insicurezza sociale su cui è cresciuto il Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) fino alla vittoria della Brexit, e nelle politiche attuate negli Stati Uniti negli anni Novanta dal Partito democratico di Bill Clinton, il cui esito negativo e' stato creare la base sociale che oggi sostiene ''il male'' rappresentato da Donald Trump. Il professor Standing ne conclude che cio' che resta dei vecchi partiti socialdemocratici dovrebbe guardarsi allo specchio, smetterla di rimpiangere le glorie del passato ed elaborare nuove idee politiche urgentemente necessarie per affrontare le sfide del futuro, ad esempio la lotta la precariato.