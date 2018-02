GANGSTER SOROS CONTRO BREXIT

lunedì 12 febbraio 2018Dopo le rivelazioni del sostegno finanziario offerto da George Soros a favore di Best for Britain, gruppo che si batte per la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europea, il miliardario statunitense di origine ungherese ha risposto alle critiche annunciando di voler dare agli anti-Brexit ulteriori fondi per 100 mila sterline (113 mila euro, ndr). L'obiettivo sarebbe quello di ''accelerare'' la campagna per la convocazione di un nuovo referendum che rovesci il risultato di quello del giugno 2016 che ha decretato il divorzio de Regno Unito dall'Ue. Secondo la stampa inglese ci sarebbe infatti George Soros, il miliardario noto nel Regno Unito come ''l'uomo che fece fallire la Banca d'Inghilterra'', dietro al complotto per far fallire la Brexit. Il quotidiano conservatore britannico ''The Telegraph'' ha diffuso questa notizia nella sua prima pagina di giovedi' 8 febbraio, citando un documento segreto di cui afferma essere entrato in possesso. Il ''Telegraph'' afferma che il famigerato uomo d'affari e' uno dei tre principali finanziatori del neonato gruppo di pressione filo-Ue, denominato Best for Britain (''Il meglio per la Gran Bretagna''), che progetta di lanciare una campagna pubblicitaria nazionale allo scopo di ottenere la convocazione di un nuovo referendum per mantenere il Regno Unito nell'Unione Europea.