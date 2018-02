ZIO PAMELA, PAROLE DI PIETRA

lunedì 12 febbraio 2018''Chiediamo sia fatta giustizia, ma giustizia vera. Ci costituiremo parte civile e vorremmo che sulla base del principio di coerenza, alle belle parole e alle dimostrazioni di vicinanza che abbiamo ricevuto e apprezzato seguano i fatti: si costituiscano come parti civili anche la comunita' nigeriana e il Comune di Macerata''. Lo afferma Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia, in un'intervista a Qn. ''Possiamo escludere con certezza che sia stata Pamela a procurarsi un'overdose, se overdose c'e' stata. Pamela odiava gli aghi e quei buchi sul polso che sembra le abbiano trovato non ci convincono'', dichiara Verni, fratello della madre di Pamela. ''Di sicuro non e' stata lei a farsi l'iniezione, ma le e' stata fatta da qualcun altro: per stordirla, iniettarle un anestetico, perche' si voleva abusare di lei? Mia nipote e' stata fatta passare come una drogata all'ultimo stadio, ma non era cosi'. Le va resa giustizia''. La manifestazione di Macerata ''significa strumentalizzare quanto e' accaduto, non vedo il nesso tra il massacro di Pamela e una manifestazione antirazzista'', osserva Verni. ''Che questo delitto possa essere stato compiuto da nigeriani e' nei fatti, mentre come famiglia non abbiamo esitato a prendere le distanze dal gesto sconsiderato di Luca Traini. Doveva finire li'''. ''Quello che e' accaduto a Pamela - aggiunge - documenta il fallimento dello Stato. Il primo dei nigeriani indagati ha il permesso di soggiorno scaduto, e' irregolare. Integrazione e accoglienza sono due cose bellissime, ma ci deve essere rispetto reciproco e voglia reciproca di integrarsi e vivere insieme''.