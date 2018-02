GOVERNO MERKEL GIA' TRABALLA

venerdì 9 febbraio 2018Martin Schulz non sara' il ministro degli Esteri del prossimo governo Merkel. Dopo le indiscrezioni, ha dato lui stesso la conferma della rinuncia all'incarico: ''I dibattiti sulla mia persona che minaccia il successo del voto. Cosi' ho rinunciato al mio ingresso nel governo'', ha scritto in un comunicato. A dicembre, l'ex presidente del Parlamento europeo aveva garantito che non sarebbe entrato in un governo guidato da Angela Merkel, contro la quale era candidato cancelliere alle elezioni del settembre scorso. Affermazione che gli e' stata rinfacciata nel dibattito interno al partito che si e' acceso dopo l'intesa sulla nuova Grande coalizione. Una formula di governo invisa al Spd che dall'esperienza del governo precedente e' uscito toccando il minimo storico dei consensi (20,5%) e nei sondaggi e' in vantaggio sull'estrema destra per una manciata di punti. La paura di Schulz era che molti avversari nel suo partito all'accordo di coalizione appena negoziato lo facessero cadere al referendum interno che si terra' dal 20 febbraio al 2 marzo. Non ancora in carica, il futuro governo di Angela Merkel e' quindi gia' nel pieno della tempesta. Anche perche' non c'e' soltanto il 'caso-Schulz'. Nel partito della cancelliera in molti l'accusano di fare troppe concessioni ai socialdemocratici, tra cui offrire il Ministero delle Finanze, per il solo scopo di evitare elezioni anticipate e mantenere la Cancelleria in sella per un quarto mandato. Anche democratici cristiani devono ancora approvare l'accordo in un congresso il 26 febbraio. Se una bocciatura e' improbabile, i mille delegati possono ancora sottoporre la Merkel a un intenso confronto. ''Non ci accontenteremo semplicemente''.