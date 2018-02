ISOARDI E SALVINI A SANREMO

venerdì 9 febbraio 2018''Al festival avevo invitato Elisa Isoardi, che per tutta la settimana ha condotto un programma (Buono a sapersi, ndr) dedicato al cibo e alle eccellenze gastronomiche della Liguria. Elisa ha un compagno, lo ha invitato, ed e' anche un mio amico. Sarebbe assurdo non farlo partecipare. Poi la Rai fa benissimo ad applicare la legge a Salvini come a chiunque altro''. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (Forza Italia), risponde cosi' in sala stampa al festival di Sanremo a una domanda sulla presenza del leader della Lega, annunciata per questa sera in platea all'Ariston, e sui possibili rischi per la par condicio. In base alle norme, Salvini non puo' essere inquadrato. ''Peraltro - aggiunge Toti con un sorriso - Salvini e' il migliore che conosco, tra i non liguri, a recitare Creuza de ma, in qualche modo ha dato prova di meritarselo''. ''Non crede che sta facendo campagna elettorale?'', chiede una cronista. ''Mi riesce difficile farne meno, dovrei chiudermi in casa per alcune settimane'', la risposta di Toti. ''Faccio campagna elettorale fuori da qua, quando rivesto il ruolo di presidente della Liguria mi occupo dei liguri che mi hanno votato e di quelli che non mi hanno votato''. La Regione ''da tre anni'' e' di nuovo partner del festival che ''fuori par condicio e' stata vetrina per tanti: ricordo che l'anno scorso il ministro Pinotti e' legittimamente venuta qui a raccontare cosa fanno i nostri militari in giro per il mondo. Siamo in momento delicato in campagna elettorale, non la faro' ne qui ne' altrove. Se poi si vuole pensare che un leader politico, da una poltrona di Sanremo, non inquadrato, possa influenzare il voto mi sembra un ragionamento sovradimensionato''.