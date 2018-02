VICEPRESIDENZA BCE A SPAGNA?

venerdì 9 febbraio 2018La Spagna ritiene che il proprio ministro dell'Economia, Luis de Guindos, emergera' sicuramente vincitore nella corsa per la vicepresidenza della Banca centrale europea (Bce). L'Irlanda rimane invece silenziosa sul proprio candidato, il governatore Philip Lane, considerato come una buona opzione. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ''El Pais'' che aggiunge come Berlino abbia espresso il proprio favore nei confronti del candidato spagnolo a condizione che Madrid sostenga il falco Jens Weidmann come sostituto dell'italiano Mario Draghi. La Germania crede che la Spagna sia sotto rappresentata nelle istituzioni europee e sottolinea come il governo spagnolo abbia svolto tutti i compiti e che Guindos alla Bce sarebbe un modo per riconoscere le dure riforme intraprese da Madrid. Inoltre il binomio Guindos-Weidmann sarebbe una buona possibilita' per rispettare l'equilibrio geografico Nord-Sud. Anche Parigi vede Guindos come buon candidato, ma non concorda sul successore di Draghi. La Francia ha fatto presente che la vicepresidenza dipendera' anche dalla distribuzione delle principali posizioni a Bruxelles e Francoforte tra il 2018 e il 2019. La partita per la Spagna sembra invece gia' decisa, tanto che il primo ministro Mariano Rajoy sta gia' pensando al possibile sostituto di Guindos al ministero dell'Economia. Nel prossimo anno e mezzo dovra' essere rinnovata e rinominata quasi tutta la dirigenza delle Bce e Parigi e' gia' pronta a dare battaglia sulla presidenza. Nel maggio 2019, inoltre, ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo, con l'assegnazione di cariche di primissmo piano come la presidenza del Consiglio, la presidenza della Commissione e il resto delle posizioni rilevanti nell'esecutivo comunitario.