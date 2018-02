BASE SPD VOTERA' SI'? MAH...

venerdì 9 febbraio 2018Uno dei leader socialdemocratici tedeschi usciti maggiormente sconfitti dalle elezioni politiche dello scorso settembre e' senz'altro il ministro degli Esteri uscente Sigmar Gabriel (Spd), che il responso delle urne ha relegato in secondo piano rispetto al segretario del partito Martin Schulz, Olaf Scholz e Andrea Nahles. Nella notte delle elezioni, Schulz ha annunciato alla Willy-Brandt-Haus che Andrea Nahles assumera' il ruolo di capogruppo del partito nella prossima legislatura. Gia' in quell'occasione, Gabriel sedeva in seconda fila. Anche simbolicamente la portata della decisione politica di Schulz era visibile. Gabriel e' stato a lungo considerato come un avversario della Nahles, ed entrambi provano l'un l'altra una sincera antipatia. Con la decisione di puntare al ministero degli Esteri e di lasciare alla Nahles la presidenza del partito, Schulz ora ha cementato la propria scelta di accantonare Gabriel. ''Credo che Sigmar Gabriel abbia fatto un buon lavoro come ministro degli Esteri, ma ho deciso di aderire al governo federale come ministro degli Esteri io stesso'', ha detto Schulz mercoledi', rispondendo ad una domanda di un giornalista. Raramente, commenta la ''Frankfurter Allgemeine Zeitug'', una rottura con un compagno politico di cosi' vecchia data si e' consumata in maniera piu' netta e sbrigativa. Se Gabriel sia politicamente morto si vedra': i membri dell'Spd, sottolinea il quotidiano, non hanno ancora approvato l'accordo di coalizione. E dai forti malumori interni, non sembra che sarà una cosa facile. Schulz è aspramente criticato per avere ''imposto'' il suo incarico di ministro, per di più degli Esteri. La base Spd ora gli è tutta contro.