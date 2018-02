DOPO DRAGHI, CAMBIA TUTTO

venerdì 9 febbraio 2018Durante una conferenza sulla politica monetaria tenutasi a Francoforte si sono incontrati il capo della Bundesbank, Jens Weidmann, e quello della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau. Entrambi sono ritenuti possibili successori del presidente della Bce Mario Draghi, il cui mandato scadra' nell'autunno del 2019. Entrambi sono convinti europeisti, anche se da fronti diversi. Entrambi, inoltre, sono favorevoli all'obiettivo di lungo termine di creare un mercato unico dei capitali. Villeroy ha promosso un finanziamento congiunto per l'innovazione. Weidmann attribuisce grande importanza al fatto che un mercato comune dei capitali aiuterebbe ad attenuare i problemi economici dei singoli paesi membri, a patto pero' che questi non ne risultino deresponsabilizzati. Il suo collega francese si e' detto d'accordo: ''Le riforme nazionali devono essere le prime a rendere l'Europa piu' stabile'', ha dichiarato durante il suo discorso d'apertura Villeroy. Il presidente della banca centrale francese ha inoltre sottolineato come negativo l'alto tasso di disoccupazione giovanile europeo, eccezion fatta per la Germania e l'Olanda portate a modello con la loro vasta gamma di opportunita' di formazione. Altro punto nodale, secondo il capo della Banca di Francia, e' quello delle riforme a livello europeo: ''Se non riformiamo la zona euro ora, c'e' il rischio che nella prossima crisi la politica monetaria risulti sovraccarica'', ha dichiarato. ''Dobbiamo abbandonare gli stereotipi. Non si tratta di un'unione di trasferimento o di Eurobond'' ha detto. Ovviamente, Weidmann è stato completamente d'accordo, aggiungendo che il Qe va terminato. Italia avvisata...