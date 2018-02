2018: TASSI DOLLARO 2-2,25%

giovedì 8 febbraio 2018NEW YORK - La ''divergenza'' a cui ha fatto riferimento Draghi nelle sue ultime dichiarazioni parlando di una divaricazione ''preoccupante'' tra l'Eurozona (ovvero l'euro) e gli Stati Uniti circa i tassi di interesse, arrivando addirittura a parlare di una violazione dei ''patti'' rischia di diventare molto più ampia di quanto la stessa Bce abbia immaginato, nel 2018. Cresce infatti il numero di economisti che non esclude nel 2018 quattro rialzi dei tassi Usa, uno in piu' di quelli stimati dalla Federal Reserve lo scorso dicembre, ma dalla Yellen, poi non confermata a capo della Fed. Alla fine del 2017, la banca centrale Usa disse che nell'anno in corso ci sarebbero stati tre aumenti del costo del denaro da 0,25 punti base ciascuno. Se cosi' fosse, il 2018 finirebbe con tassi al 2-2,25%. Stando a un sondaggio condotto negli ultimi giorni dal Wsj, gli economisti sentiti, in media stimano che il 2018 finisca con tassi al 2,21%. Si tratta di un valore in rialzo dalla previsione del 2,07% calcolata a novembre. Cio' dimostra come una quarta stretta sembri piu' possibile. Ora, se si confronta questo con un ''tasso a zero'' della Bce rispetto l'euro, è facile capire che i capitali liquidi in cerca di rendimenti confluiranno nell'area del dollaro Usa, che renderà certamente più del 2% annuo (senza le tasse ad esempio italiane sulle rendite in conto corrente) anzichè zero tondo. E senza alcun rischio, per di più.