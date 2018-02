RISARCIREMO TRUFFATI BANCHE

giovedì 8 febbraio 2018VICENZA - ''Secondo tutti i sondaggi e secondo tutte le proiezioni la coalizione di centrodestra è a un passo dalla maggioranza assoluta. Siamo pronti a vincere e a tornare a Palazzo Chigi. Possiamo spuntarla nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali, e mancano ancora quattro settimane alla fine della campagna elettorale. Vinceremo proprio grazie ai collegi uninominali, che saranno espressione dell’intera coalizione di centrodestra''. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una manifestazione organizzata dal partito azzurro a Vicenza.''Siamo a Vicenza. Mi prendo un impegno che ho già preso in Parlamento e nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Risarcimento per tutti i risparmiatori truffati delle banche venete e di tutte le altre banche. Ho già proposto lo strumento dei warrant, mi è stato bocciato da Padoan - ha aggiunto Brunetta - Bene, nella prossima legge di bilancio opereremo, con questi strumenti, per risarcire i cittadini truffati. Siamo dalla parte dei risparmiatori, dalla parte della gente. Dobbiamo ricostruire i rapporti con i territori. Questo è l’impegno che prendo qui a Vicenza, impegno che assumo formalmente come Renato Brunetta è come Forza Italia''.