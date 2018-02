INVESTIMENTI USA IN ITALIA

giovedì 8 febbraio 2018Non e' la prima volta che gli Usa fanno shopping nel nostro Paese, ma la storia di Ntv e' sicuramente tra i casi piu' emblematici. Queste le principali acquisizioni fatte da societa' a stelle e strisce nel nostro Paese. Indesit: il noto marchio di elettrodomestici passa nel 2014 in mani americane. La famiglia Merloni cede infatti a Whirpool la partecipazione di Fineldo del 60,4% del capitale dell'azienda. Il prezzo di acquisto e' pari a 11 dollari per ogni azione di Indesit, per un prezzo totale previsto pari a 758 milioni di dollari. Negroni, Simmenthal, Saiwa: Kraft Foods, la piu' grande azienda alimentare dell'America settentrionale e la seconda multinazionale alimentare al mondo, ha acquistato diverse realta' italiane del settore lattiero-caseario. Tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, ha poi acquisito alcune aziende fondamentali nei settori dei salumi e della pasta: Negroni, Simmenthal, Gruppo Fini, Splendid, Saiwa. Conbipel: il brand di abbigliamento della famiglia Massa e' stato acquisito nel 2007 dagli statunitensi dell'Oaktree Capital Management, che ha da qualche tempo espresso la volonta' di rimetterlo sul mercato. Sarebbe interessata Ovs. Ruffino: Constellation Brands, l'importante multinazionale americana specializzata in vino di qualita', ha acquisito nel 2004 il 50,1% dell'azienda vinicola toscana Ruffino, nata nel 1877, dalla famiglia Folonari per una cifra di circa 50 milioni di euro. I vini continueranno a essere prodotti nei circa 600 prestigiosi ettari vitati dei Tenimenti Ruffino in Toscana. Poltrona Frau: dal 2014 Cassina e' stata acquisita (in quanto parte del Poltrona Frau Group) dal gigante americano Haworth.