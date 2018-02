GERMANIA: DESTRA ALL'INTERNO

giovedì 8 febbraio 2018''I compromessi non sono mai facili. E neanche questo sulla grande coalizione lo e' stato. Ma ora, nel nuovo governo, tutti avranno la possibilita' di fare la propria parte. E anche di correggere gli errori passati, secondo quanto ci ha fatto capire la gente alle ultime elezioni'', ''per esempio, il problema verificatosi nel 2015, quando vi fu un flusso incontrollato di migranti''. Lo dice - in un'intervista al Corriere della Sera - dopo l'accordo di governo in Germania, Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo all'Europarlamento, vicino ad Angela Merkel. ''Nel nuovo governo, il ministro degli Interni che verra' dalla Csu (l'Unione cristiano-sociale di destra) avra' la possibilita' di trovare una soluzione giusta anche al problema migratorio. Anche per questo il compromesso raggiunto in queste ore a Berlino non e' negativo, anzi''. Per l'Europa che significato puo' avere l'accordo di Berlino? ''E' un segnale di stabilita' che vale anche per le altre grandi capitali, Roma o Madrid o Parigi - risponde -. Tutta l'Ue ha bisogno di governi stabili. Abbiamo perso anche troppo tempo. E c'e' un secondo segnale: il messaggio che la Germania e' pronta a lavorare per consolidare l'unita' della Ue''. ''Il 2018 sara' un anno storico. Lo si potra' constatare anche dopo le elezioni italiane, che porteranno anch'esse - lo spero - un messaggio di stabilità''. In effetti, almeno per la Germania, un ministro dell'Interno di destra non s'era mai visto, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quanto all'Italia, ben difficilmente il Pd, omologo dell'Spd tedesco, tornerà al governo.