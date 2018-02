CORTE CONTI: DUBBI SU MACRON

giovedì 8 febbraio 2018PARIGI - La Corte dei conti francese ha messo in dubbio nel suo rapporto annuale la credibilita' dei piani di bilancio del governo. Lo riferisce la stampa francese. Nonostante i magistrati abbiano riconosciuto un miglioramento dei conti pubblici, resta diffidenza in merito agli obiettivi di riduzione del deficit entro il 2022. ''Les Echos'' afferma che la strategia del presidente Macron e' stata giudicata ''troppo lassista sulle spese''. La ''traiettoria delle finanze pubbliche risente di numerose fragilita''' si legge in un rapporto pubblicato ieri, in cui si sottolinea che la congiuntura attuale favorisce ''meccanicamente'' la situazione. Il testo punta il dito contro i deboli sforzi previsti per il 2018 che mettono a rischio il raggiungimento degli obiettivi che sono stati prefissati. I costi di funzionamento del Ministero della Difesa non e' stato gestito bene, visto che raggiungeranno i 5,8 miliardi di euro, contro i 4,2 inizialmente previsti. Dubbi anche sul contratto stipulato con le collettivita' locali, che punta a ridurre le spese. ''Un dispositivo contrattuale mai sperimentato'' afferma la Corte dei conti, che dovrebbe portare ''all'inedita riduzione del volume delle spese di funzionamento''.