BANCHE RESTANO A LONDRA...

giovedì 8 febbraio 2018Le banche straniere che vogliono rimanere attive nella zona euro dopo la Brexit devono affrettarsi. ''Tutte le banche che desiderano trasferirsi dal Regno Unito all'eurozona dovrebbero aver presentato la loro domanda di licenza bancaria molto tempo fa. Se questo non e' ancora avvenuto, andrebbe fatto entro la fine del secondo trimestre'', ha detto mercoledi' scorso, ieri per chi legge, a Francoforte Sabine Lautenschlager, vice capo della vigilanza bancaria presso la Banca centrale europea. Il tempo sta per scadere, perche' non e' chiaro se ci sara' un periodo transitorio per le banche con sede a Londra, per operare nella Ue come hanno fatto fino ad oggi. Finora solo otto banche hanno formalmente chiesto una licenza per operare nella zona euro, e appena quattro istituti hanno in programma una significativa espansione delle proprie attivita' nell'area della moneta unica. Attualmente sono in corso colloqui intensivi, alcuni in fase avanzata, con oltre 50 banche, ha affermato l'ex vicepresidente della Bundesbank, ma non c'è la volontà di lasciare Londra, perchè la Brexit darà grandi benefici fiscali e operativi alle banche fuori dalla ''gabbia fiscale e normativa'' della Ue. La Brexit entro il marzo del 2019 rappresenta un problema per le istituzioni finanziarie con sede a Londra: la Lautenschlager e il francese Daniel Nouy hanno invitato le banche a cancellare dai propri bilanci i crediti inesigibili il piu' rapidamente possibile, ma si tratta di quantità marginali.