IL CENTRODESTRA GOVERNERA'

giovedì 8 febbraio 2018VERONA - “Secondo tutti gli ultimi sondaggi il centrodestra unito è tra il 36 e il 38%, con serie possibilità di vincere alla grande in gran parte dei collegi uninominali. Così facendo noi già oggi sfioriamo la maggioranza assoluta tanto alla Camera quanto al Senato. Mancano ancora quattro settimane al voto e possiamo vincere con un notevole distacco. Puntiamo ad avere 330-340 seggi alla Camera e 165-170 seggi al Senato, per un governo forte di centrodestra”.Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una manifestazione organizzata dal partito azzurro a Verona. “Vogliamo vincere bene per governare il Paese e far ripartire questa nostra Italia dopo i disastri della sinistra. Negli ultimi anni si sono succeduti Letta-Renzi-Gentiloni, solo tragedie e miserie. Il centrodestra vuole tornare a Palazzo Chigi per cambiare e per guidare la svolta. Nessun pericolo inciucio, vinceremo noi, senza che ci sia alcuna possibilità di un accordo post voto con Renzi: mai con Matteo Renzi. Siamo certi della forza del centrodestra e conquisteremo la maggioranza assoluta con la forza delle nostre idee e dei nostri programmi”.