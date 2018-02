RUINI: BENE NO AL REFERENDUM

giovedì 8 febbraio 2018Vede in politica un ''fase nuova in cui i cattolici rischiano l'irrilevanza'', il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, che - intervistato dal Corriere della Sera - si pronuncia a posteriori anche sulla consultazione del 4 dicembre 2016, dicendosi ''contento che la Costituzione non abbia subito le modifiche sottoposte a referendum, anche per il contesto nel quale venivano a collocarsi. Cio' non significa che la Costituzione non necessiti di aggiornamenti''. Come si spiega la vittoria dei no? ''Forse - risponde - il fattore piu' rilevante e' stato il rifiuto della prospettiva di un uomo solo al comando''. Il si' alle unioni civili e al fine vita ''come posso ritenerlo un passo avanti? E' una triste deviazione - afferma -. La sacralita' della vita e il matrimonio sono alle fondamenta della nostra civilta': non per nulla sono stati a lungo un patrimonio condiviso. Ha poco senso lamentarsi del decadimento morale dell'Italia e poi approvare leggi del genere''. ''La principale conclusione da ricavare e' che la fede stenta a tradursi in cultura, in capacita' di valutazione e di giudizio - osserva parlando dei cattolici in politica -. Questo e' probabilmente uno dei limiti maggiori della formazione che diamo nelle parrocchie e nelle associazioni''. Quanto alla campagna elettorale, rimarca che ''l'Italia sta emergendo da un periodo difficile, con poche certezze. Percio' molti italiani sono, comprensibilmente, arrabbiati. I partiti colgono questo stato d'animo e cercano di volgerlo a proprio vantaggio. Vedo polemiche piu' che proposte, ma dopo le elezioni le acque dovrebbero calmarsi. Il vero pericolo e' che gli eccessi polemici alimentino l'astensionismo''.