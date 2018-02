SETTE MAGISTRATI ACCUSATI

giovedì 8 febbraio 2018''Preoccupazione e sconcerto'' per i sette magistrati coinvolti in inchieste per fatti di corruzione, di cui ''cinque detenuti e due interdetti''. A esprimerli, intervistato da 'la Repubblica, è il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini. ''Per la funzione della magistratura sette misure come queste, di cui ben 4 negli ultimi due mesi, sono tante'', ammette. ''Sono rattristato e preoccupato - aggiunge Legnini - Fatti gravi, come quelli emersi a Siracusa, suscitano due sentimenti tra loro contrastanti: il timore che per responsabilità di pochi si possa compromettere la fiducia dei cittadini nei confronti dell'intero ordine giudiziario; la soddisfazione per la capacità della stessa magistratura di accertare reati anche a carico di magistrati. Quindi, per fortuna, gli anticorpi funzionano''. Quanto a possibili sottovalutazioni da parte degli stessi magistrati, il vicepresidente del Csm ricorda: ''Mi occupo di far funzionare la giustizia disciplinare che la Costituzione affida al Csm e il numero dei 'processi' è elevato. Ma non c'è dubbio che occorra, nella magistratura, in quella associata in particolare, suscitare una rinnovata tensione morale, come nelle migliori stagioni che abbiamo conosciuto, evitando difese corporative. Legnini difende poi il lavoro fatto dalla sezione disciplinare del Consiglio, contro chi ''o non conosce i dati o vuole delegittimare. In 40 mesi abbiamo definito 573 procedimenti con 176 sentenze di condanna, 172 di assoluzione e 225 di non luogo a procedere su richiesta della procura generale''.