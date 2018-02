PD ISLAMIZZA EMILIA ROMAGNA

mercoledì 7 febbraio 2018''Una notizia che se fosse vera sarebbe scandalosa, ma che darebbe la riprova di come nell'Italia e nell'Emilia-Romagna governate dal Pd sono gli islamici a imporre le loro regole anche nei luoghi pubblici dove si curano le persone''. Fabio Rainieri, consigliere regionale della Lega nord commenta cosi' il presunto episodio che circola sui social network, che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi all'Ospedale Maggiore di Parma e di cui lo stesso Rainieri chiede conto in una interrogazione alla giunta regionale. Una donna anziana di 89 anni appena operata sarebbe infatti stata spostata in una camera diversa da quella in cui era stata inizialmente sistemata a seguito delle lamentele di una parente di religione musulmana della paziente con cui condivideva la prima camera. Motivo dello spostamento sarebbe stato il fatto che l'anziana era assistita durante la notte dal figlio, la cui presenza maschile notturna in contemporanea con quelle femminili delle pazienti e della stessa donna che assisteva la propria congiunta, sarebbe stata contraria ai precetti della fede islamica. ''Voglio sapere se in una Regione nel cui Statuto sono stabiliti i 'principi di pluralismo e di laicita' delle istituzioni' e' ritenuto legittimo mettere in difficolta' una paziente anziana in ospedale perche' un'altra paziente e i suoi parenti devono poter rispettare precetti religiosi esclusivamente loro'', aggiunge Rainieri. ''Di sicuro nella gran parte dei paesi di cultura islamica non c'e' il minimo rispetto per chi professa un'altra religione. Quindi non si capisce in base a che cosa noi dobbiamo accettare a casa nostra tradizioni e regole loro anche quando non le condividiamo''.