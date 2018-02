ZAIA: NO A BOZZA DEL GOVERNO

mercoledì 7 febbraio 2018''Se si dovesse valutare solo la bozza di pre-intesa inviata dal Governo non sarebbe firmabile per noi perche' i veneti hanno dato un'indicazione chiara ad un progetto di autonomia vera''. Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia al termine dell'incontro tenuto oggi a Palazzo Balbi con la delegazione trattante per l'autonomia del Veneto. ''Ci sono luci e ombre, aspetti positivi e tanti di non positivi nella bozza - ha continuato - e invieremo spero nel giro di 24 ore a Roma le nostre contro-deduzioni sperando di arrivare ad una firma il prima possibile. Se accolgono quando da noi proposto, come spero, firmiamo subito. I nostri tecnici ed esperti stano preparando tutta una serie di contro-deduzioni''.Il governatore ha quindi illustrato alcuni punti che vanno modificati: ''sul fronte giuridico noi vogliamo che si firmi una pre-intesa quadro e non un'intesa subito. Inoltre vogliamo che si definisca un cronoprogramma per il Governo che arriva dopo, perche' chi arriva dopo, chiunque sia, sappia che cosa deve fare nei confronti del lavoro che il Veneto mette sul tavolo e con che tempistiche. Ancora, sottolineiamo che molte delle cinque materie su cui abbiamo iniziato a trattare, come lavoro, ambiente o sanita', non hanno visto accolte in tutto o in parte le nostre istanze. Infine, come abbiamo sempre detto, si firma se si abbandona la spesa storica: c'e' un segnale, nel testo, in questo senso, ma chiediamo un passetto in piu' per essere piu' motivati a firmare. Al momento, dunque, siamo fermi''. Il presidente ha confermato, in ogni caso, che la trattativa proseguira' col nuovo Governo, di qualunque colore sia. Questo documento, comunque, non verrà firmato.