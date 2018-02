CHI VOTA LEGA SA CHI VOTA

mercoledì 7 febbraio 2018''Io sono candidato e candidabile: chi sceglie la Lega sa cosa sceglie, chi sceglie Fi sceglie una sorpresa che può essere gradita o meno''. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Libero Tv. Nel centrodestra, ha sottolineato, ''c'è un programma di massima condiviso, poi la Lega è la Lega, Salvini è Salvini, Berlusconi è Berlusconi, ci sta che abbiamo un'idea di Italia comune diversa dalla sinistra e da M5s ma su alcuni temi c'è una posizione storica della Lega che non è quella di Fi. Io legalizzerei e tasserei domani mattina la prostituzione, introdurrei il servizio civile e militare su base regionale obbligatorio per ragazze e ragazzi. Sentivo Berlusconi parlare di condono edilizio per gli abusi di necessità soprattutto in una parte del paese non oso immaginare cosa possa essere riconosciuto come abuso per necessità''. ''Io non sono geloso - ha concluso Salvini - delle mie buone idee: se Renzi si alza e dice la Legge Fornero è sbagliata, se vinco la azzeriamo, io sono contento, se qualcuno condivide le mie posizioni sono felice. Faccio politica non per prendere voti ma per risolvere i problemi, i voti mi servono per risolvere i problemi, se mi copiano sono felice''