NEGOZI: NATALE DELUDENTE

mercoledì 7 febbraio 2018''Un Natale deludente, che chiude l'ennesimo anno nero per negozi e botteghe, durante il quale sono scomparsi altri 10mila negozi. Per il commercio tradizionale, i dati sul commercio al dettaglio di Istat tracciano un quadro fatto soprattutto di ombre''. A evidenziarlo è la Confesercenti, commentando, in una nota, le rilevazioni diffuse dall'istituto di statistica. ''Se il 2017 è stato l'anno della ripresa, per le vendite del commercio indipendente i dati sono purtroppo ancora del tutto sconfortanti. E segnano - sottolinea Confesercenti - un ulteriore allargamento della forbice tra piccoli e grandi superfici, le uniche che possono festeggiare, nell'arco dei dodici mesi, una piccola ripresa delle vendite''. ''Per le imprese che operano su piccole superfici, invece, la situazione è andata purtroppo peggiorando di anno in anno registrando variazioni negative (in volume) crescenti (secondo le nostre stime): -0,3% nel 2015, -0,8% nel 2016, -1,6% lo scorso anno. La situazione è ancora più pesante per le imprese fino a 5 addetti, che nel 2017 registrano un crollo del 3,1%'', afferma Confesercenti. ''È evidente ormai che il commercio tradizionale si trovi in condizioni in cui è sempre più difficile operare: i piccoli imprenditori, stretti tra l'incudine della liberalizzazione e la crescita impetuosa dell'e-commerce, vedono sempre di più restringersi gli spazi di mercato''.