FONTANA: RICORDARE LE FOIBE

mercoledì 7 febbraio 2018MILANO - ''Senza odio né vendetta, ma conservare sempre la memoria. Faccio i miei complimenti al Presidente del Municipio 4 di Milano Paolo Guido Bassi e a tutti gli amministratori pubblici lombardi, che in questi giorni stanno dando vita a occasioni di approfondimento e riflessione sul dramma dell'esodo subito dalle popolazioni fiumane, istriane e dalmate e sulla tragedia delle Foibe''. Lo afferma Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Lombardia, in relazione all'inaugurazione - questa sera a Milano in via Oglio 18 - di un cippo dedicato alle vittime delle Foibe. ''Nella Milano governata dal Pd si parla da anni di installare un monumento in memoria di quei drammatici eventi, ma dalle parole non si è mai passati ai fatti. Ancora un anno fa - ricorda - il Consiglio comunale ha approvato un odg che impegnava la Giunta in questa direzione, nonostante le promesse del sindaco Sala però, non è ancora stato fatto nulla. Eppure, come dimostra l'iniziativa di questa sera, quando c'è la volontà, le cose di possono realizzare. Da Governatore - assicura - garantisco ai parenti delle vittime, agli esuli e ai loro famigliari e a chiunque abbia a cuore la necessità di mantenere viva questa memoria, la massima attenzione e partecipazione da parte della Regione. E' doveroso - conclude il candidato Governatore - consentire che, soprattutto le nuove generazioni, possano conoscere questa terribile pagina della nostra storia, che da troppo tempo (e a volte, purtroppo, ancora oggi) viene tenuta nascosta''.