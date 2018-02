BELUSCONI: STESSA LINEA LEGA

mercoledì 7 febbraio 2018''Abbiamo lavorato insieme ai nostri alleati sulla base del consenso alle diverse forze politiche. Noi non abbiamo un problema di concorrenza con la Lega''. Risponde così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel corso della trasmissione 24Mattino su Radio 24 alle domande di Luca Telese. ''Teme di essere scavalcato dalla Lega, che sia percepita come la forza più radicale che si oppone all'immigrazione?'' chiede Luca Telese. ''No, io non credo che ci sia da temere e da scegliere per questo motivo una linea più dura'', risponde Silvio Berlusconi e aggiunge: ''Il problema va risolto e sappiamo che il buonismo e la retorica dell'accoglienza non sono una soluzione. Fanno male agli italiani, agli stessi migranti, alimentano la speranza di soluzioni impossibili e su questo prospera oltretutto un infame traffico di esseri umani'' e poi conclude dicendo: ''Siamo sulla stessa linea della Lega, la Lega ne parla con accenti più duri ma siamo esattamente sulla stessa linea''. ''Serve una linea diversa, una linea chiara e coerente. I governi di sinistra, del quale Minniti fa parte, hanno lasciato incancrenire tutti i problemi che oggi esplodono. Abbiamo davanti due strade continuare con la retorica del buonismo e dell'accoglienza e poi trovarci a dover fare i conti con gravi tensioni sociali e con pericoli per la sicurezza oppure cominciare ad affrontare davvero il fenomeno. Noi lo avevamo fatto, avevamo stretto accordi con la Libia e con altri paesi della costa africana e nell'ultimo anno in cui abbiamo governato per intero gli sbarchi dei clandestini erano calati a 4400 unità, lo stesso numero di sbarcati in un weekend la scorsa estate''.