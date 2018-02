GERMANIA: PIL SOLO +2,45%

mercoledì 7 febbraio 2018L'industria tedesca guarda con ottimismo al 2018. La Camera di commercio e industria tedesca ha annunciato le ultime previsioni relative alle esportazioni delle 26.000 aziende che ne fanno parte. Il 38 per cento delle aziende potrebbe esportare piu' che nel 2017. Un ulteriore 55 per cento ritiene che sara' in grado di mantenere le esportazioni ai livelli dello scorso anno. Solo il sette per cento si aspetta esportazioni inferiori. Sullo sfondo della Brexit, i dati costituiscono un risultato inatteso. Il Regno Unito e' scivolato dal terzo al quinto posto tra i principali mercati dell'Export tedesco. Tuttavia, con la ripresa economica globale e un commercio globale piu' forte, le aziende hanno compensato le minori vendite nel Regno Unito attraverso migliori offerte in Asia e negli Stati Uniti, sempre che l'eruo forte non rovini tutto. I mercati di esportazione piu' importanti sono ora Usa, Francia, Cina, Paesi Bassi e al quinto posto la Gran Bretagna. Tra i settori dell'economia tedesca, l'ingegneria meccanica e' particolarmente forte. L'industria chimica si aspetta a sua volta buoni affari all'estero, cosi' come le aziende metalmeccaniche. Anche i produttori di computer, di beni di consumo come gioielli, strumenti musicali, attrezzature sportive e giocattoli o tessili prevedono aumenti della domanda estera. Il Fondo monetario internazionale ha recentemente confermato il buon momento dell'economia mondiale. Questo e' stato uno dei motivi per cui il governo tedesco la scorsa settimana ha aumentato le previsioni di crescita dell'economia per il 2018 al 2,4 per cento. Da notare, tuttavia, che la crescita tedesca è inferiore a quella di tutte le nazioni Ue che non hanno l'euro.