LA CORSICA AVVERTE MACRON

mercoledì 7 febbraio 2018BASTIA - I dirigenti corsi sono rimasti muti martedi' sera dopo il loro incontro con Emmanuel Macron. Il capo dello Stato francese ha esporto a Gilles Simeoni, presidente dell'Esecutivo, e Jean-Guy Talamoni, presidente dell'Assemblea corsa, il suo progetto per lo statuto dell'isola. Ma i grandi annunci sono stati riservati per il discorso che Macron terra' questa sera a Bastia. Accompagnato dai ministri Ge'rard Collomb e Jacqueline Gourault, Macron si e' intrattenuto per quasi due ore con i due uomini forti dell'isola. Il clima era incerto dopo il discorso tenuto in mattinata da Macron durante la commemorazione dell'assassinio del prefetto Erignac. Condannando il nazionalismo armato, il capo dello stato ha escluso ogni amnistia per gli assassini e tutte le riforme che ''allontanano la Corsica dal cammino repubblicano''. Una fermezza che aveva suscitato la reazione di Jean-Guy Talamoni prima dell'incontro di ieri sera. ''Sarebbe assolutamente sconcertante chiudere le porte, perche' significherebbe davvero che la democrazia non si applica alla Corsica'', aveva detto il leader corso, minacciando di ''fare il tour delle capitali europee per denunciare questa negazione della democrazia''. Questo pomeriggio, nel suo discorso a Bastia, Macron si esprimera' pubblicamente sullo statuto dell'isola. Forte di una larga vittoria alle elezioni di dicembre, l'alleanza nazionalista ha avanzato rivendicazioni chiare e nette, come la co-ufficialita' della lingua corsa, la menzione della Corsica nella Costituzionefrancese e lo statuto di residente come condizione indispensabile per acquisti immobiliari sull'isola.