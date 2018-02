BKA:ENORME MINACCIA ISLAMICA

mercoledì 7 febbraio 2018BERLINO - Il presidente dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesco (Bka), Holger Muench, ritiene che il pericolo dell'islamismo radicale in Germania sia tutt'altro che contenuto. ''Abbiamo un potenziale di minaccia islamista sempre maggiore in Germania'', ha avvertito Muench martedi' all'inizio del Congresso europeo di Polizia a Berlino. ''L'Isis e' molto adattabile'', ha aggiunto il funzionario, sottolineando che il numero di soggetti monitorati dalle autorita' europee e' in costante aumento. ''Sappiamo che il rischio non e' diminuito di pari passo col calo dell'afflusso dei rifugiati'', ha spiegato Muechen, riferendosi in particolare alla Germania. Vi e' anzi un aumento del rischio di radicalizzazione tra i rifugiati, specie a causa dell'insoddisfazione delle loro aspettative, ha detto Muench. In Germania ci sono almeno 743 soggetti radicali che necessitano di sorveglianza costante. Nel 2013 erano solo 139. Su una scena islamista di circa 11.000 persone, circa 970 si sono recate in Siria e in Iraq. ''Dobbiamo supporre che ci saranno anche rimpatriati'', ha avvertito il capo del Bka, sottolineando la necessita' di rafforzare la rete di sicurezza a livello federale e statale, e di uniformare le leggi e le informazioni della polizia, specie sul fronte informatico.