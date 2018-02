DEBITO-PIL 60% NEL 2035...

mercoledì 7 febbraio 2018MADRID - Le autorita' fiscali europee hanno pubblicato un rapporto in cui si evidenzia come la Brexit e la sfida indipendentista catalana siano le due piu' grandi incertezze per l'intero Continente europeo. Secondo l'Aifer, l'autorita' fiscale indipendente spagnola, l'incertezza connessa alla Catalogna e la mancanza di budget potrebbero mettere a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi economici spagnoli previsti per il 2018. Lo riferisce il quotidiano spagnolo ''El Pais'', che aggiunge come la Spagna, sempre secondo il rapporto, potrebbe non rispettare le norme fiscali fino al 2035: il debito pubblico, vicino al 100 per cento del Pil, non scendera' al livello del 60 per cento per almeno per i prossimi 17 anni, con 15 anni di ritardo rispetto a quanto stabilito dai regolamenti. ''La mancanza di un solido piano fiscale a medio e lungo termine'', critica l'Airef, ''e' uno dei maggiori svantaggi del quadro fiscale spagnolo''. Questo dato, assieme alla constatazione che praticamente nessuno stato della Ue rispetta il rapporto 60% debito-Pil tuttavia non fa riflettere la Ue, ovvero non fa considerare che questo parametro è assolutamente errato, e che quindi non solo non è possibile rispettarlo, ma addirittura provare a farlo danneggia irreparabilmente le economie delle nazioni che aderiscono all'Unione europea.