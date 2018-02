MALDIVE NEL CAOS: GOLPE

martedì 6 febbraio 2018MALDIVE - Nelle Maldive regna il caos, politico ma non solo. Il piccolo arcipelago che vive di turismo è sempre più sotto i riflettori dei media dopo l'arresto del presidente della Corte Suprema, con l'opposizione che ha chiesto un intervento della comunità internazionale per destituire il presidente Abdulla Yameen, che a sua volta ha denunciato un complotto. Il presidente della Corte suprema Abdulla Saeed e un altro giudice sono stati arrestati per ''corruzione'' da poliziotti con armamenti pesanti, cinque giorni dopo lo smacco inflitto al regime maldiviano dall'organismo giuridico, che aveva revocato le condanne di nove oppositori. Dopo essersi rifiutato di assecondare il giudizio della Corte e liberare i prigionieri politici in carcere, il governo ieri sera ha decretato lo stato d'emergenza per quindici giorni. ''Ero obbligato a dichiarare lo stato d'emergenza perchè non avevo altro mezzo per indagare su questi giudici. Abbiamo dovuto inizialmente sospendere la loro autorità e la loro immunità. Perchè dobbiamo scoprire fino a che punto si spingano la cospirazione'' o il colpo di stato, ha dichiarato il presidente delle Maldive in un intervento trasmesso in tv. Secondo lui, il presidente della Corte suprema lavorava per destituirlo. Di fronte alla volatilità dell'attuale situazione, numerosi Paesi - tra cui Francia, Cina e India - hanno sconsigliato ai connazionali di recarsi per turismo nell'arcipelago di 340mila abitanti, associato nell'immaginario collettivo a spiagge paradisiache di sabbia bianca e a un mare incontaminata. La Farnesina - attraverso il portale 'Viaggiare sicuri' - sconsiglia i viaggi non strettamente necessari verso la capitale Male.