ERDOGAN CONTRO MEDICI TURCHI

martedì 6 febbraio 2018Il presidente-dittatore turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto, ovvero imposto, al governo di togliere alla principale Associazione dei medici del Paese l'aggettivo ''turco'' dopo che si è opposta in maniera decisa all'operazione militare turca contro i curdi in Siria, ''Ramoscello d'ulivo''. Erdogan ha accusato i componenti dell'Associazione medici turchi (Ttb) di appoggiare ''i terroristi'' dopo che l'organo direttivo si è pronunciato contro la campagna militare turca iniziata il 20 gennaio. Il Consiglio della Ttb, che rappresenta l'80% dei medici in Turchia, ha dichiarato che ''la guerrà è un problema medico causato dall'uomo'' e ha fatto un appello alla pace. Tutti gli 11 membri del Consiglio sono stati arrestati e poi rilasciati con la condizionale con l'accusa di ''propaganda terroristica''. Il presidente turco ha dichiarato che ''avere l'aggettivo 'turco' nel proprio nome è qualcosa che è concesso dal governo. E in questo caso deve essere rimosso rapidamente''. La stessa decisione riguarda l'Associazione degli avvocati, Tbb, che ha duramente criticato il capo di stato turco. Le due associazioni ''non sono dalla nostra parte nella nostra lotta per proteggere la madrepatria''.