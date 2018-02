MIGRANTI VIOLENTI A MODENA

martedì 6 febbraio 2018MODENA - ''E' una situazione assurda e insostenibile, frutto del lassismo della giunta del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e delle politiche di sinistra. Una situazione che va avanti da oltre dieci anni, con cittadini di un intero quartiere esasperati e impossibilitati addirittura a entrare in casa propria, a causa dei gruppi di ubriachi e violenti, quasi sempre stranieri, che invadono la zona stazione. Ora il comitato sicurezza del quartiere segnala un episodio di violenza ai danni di una donna e di una bambina che senza l'intervento del marito sarebbe potuto finire ben peggio. Non c'è più spazio per le mezze misure: rimpatrio immediato per gli irregolari e interventi definitivi sui gruppi che bivaccano nei pressi della ferrovia''. Così il consigliere della Lega nord in Regione Emilia-Romagna, Stefano Bargi, interviene sulla segnalazione del Comitato Tempio Stazione che, spiega Bargi, ''ha denunciato un grave episodio accaduto in via Bonasi a Modena ai danni di una residente costretta a rifugiarsi in auto con la figlioletta per evitare insulti e improperi''. ''Come ben sa chi abita nella zona, via Bonasi - sottolinea Bargi - non è l'unica in quelle condizioni: tutte le strade che convergono verso la stazione ferroviaria sono letteralmente invase da gruppi di immigrati che sostano dal pomeriggio fino a notte davanti ai negozi etnici, creando una situazione di forte disagio per chiunque si trovi ad attraversare la zona, specialmente nelle ore serali''. ''E' un fenomeno quotidiano - puntualizza Bargi - che si svolge sotto gli occhi di tutti e che, nonostante questo, da anni viene completamente ignorato e non è mai stato risolto''.