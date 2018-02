750.000 AFRICANI IN LIBIA!

martedì 6 febbraio 2018In Libia ci sono ''25 campi'' per migranti controllati dal governo di Tripoli ''con 25.000-27.000 persone'': insieme alle organizzazioni Onu ''siamo riusciti a rimandare indietro nei loro Paesi di origine forse la metà di questi, o forse anche di più''. E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri libico Mohamed Taher Hammuda Siala, a margine della Conferenza ministeriale dei Paesi confinanti alla Libia e di transito, in corso alla Farnesina. ''A questi si aggiungono tra i 700.000 e i 750.000 fuori dai campi governativi'', ha aggiunto il ministro. Quest'ultimi vengono spesso venduti dai trafficanti di esseri umani. ''Dicono che sia schiavitù ma non lo è'', ha commentato Siala. ''Alcuni trafficanti li vendono tra di loro. Quando arrivano nel Paese, provenienti dal confine meridionale lungo più di mille chilometri, li vendono l'un l'altro. Quindi non è vera schiavitù. Noi stiamo combattendo questo fenomeno e stiamo facendo delle indagini'', ha aggiunto. Quanto al lavoro delle organizzazioni internazionali, Siala ha confermato che ''stanno visitando i campi'' governativi. ''Se alcuni paesi europei sono nella posizione di accogliere i migranti per asilo o per offrire loro un lavoro, possono prenderli'', ha insistito Siala. Parallelamente, ha concluso, Tripoli sta procedendo ai rimpatrio ''verso quei paesi che hanno acconsentito di riammettere i loro cittadini. E' il caso di Nigeria, Niger, Ciad e di altri Paesi dell'Africa occidentale''.