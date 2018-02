CLANDESTINI CON PERMESSO...

martedì 6 febbraio 2018''I clandestini arrivano in Italia ormai con il permesso di soggiorno gia' in tasca. Ovviamente il documento e' falso. E' quanto e' emerso in provincia di Agrigento, a Siculiana, dove alcuni carabinieri giorni fa nell'intercettare l'ennesimo sbarco 'fantasma' di tunisini si sono trovati di fronte a quest'altra incredibile scoperta. Se dietro dovesse nascondersi un vero e proprio business della falsificazione dei documenti sarebbe un altro scandalo, un altro duro colpo per tutto il sistema di identificazione e gestione dei flussi migratori, al collasso da tempo''. Cosi' il deputato Alessandro Pagano della Lega-Salvini premier, segretario regionale Sicilia occidentale. ''Sappiamo - aggiunge - che e' totalmente inutile chiedere chiarimenti al governo Gentiloni e a Minniti, si e' capito che loro stanno dalla parte dei clandestini. Il Pd di Renzi queste notizie le insabbia, perche' e' complice e responsabile di questa situazione. Tra meno di un mese ci penseranno la Lega e Salvini al governo a porre un freno a questa immigrazione incontrollata''.