GERMANIA: 28 ORE A SETTIMANA

martedì 6 febbraio 2018BERLINO - Mobilitando quasi un milione di lavoratori il potente sindacato metalmeccanico tedesco, Ig Metall, ha raggiunto uno storico accordo che include, fra l'altro, la settimana lavorativa di 28 ore su base volontaria e un aumento di salario. Sia il sindacato sia i datori di lavoro hanno dichiarato di aver raggiunto un ''compromesso tollerabile'' con alcuni ''elementi dolorosi'' per entrambi, ma raggiungendo un accordo che coprirà 900.000 addetti nel principale stato industriale del Baden-Württemberg e che potrebbe essere esteso ai 3,9 milioni di metalmeccanici in tutto il Paese. La concessione chiave è il diritto per i dipendenti più anziani di ridurre la loro settimana lavorativa a 28 ore per un periodo limitato di 6 a 24 mesi. Le imprese, dall'altra parte, hanno ottenuto la possibilità di estendere la settimana lavorativa a 40 da 35 ore per i dipendenti che volessero farlo su base volontaria. I capi sindacali avevano minacciato uno sciopero a tempo indeterminato se le loro richieste non fossero state soddisfatte. Una protesta di questo tipo non si verificava nel settore dal 2003. A livello salariale i sindacati chiedevano un aumento del 6%, passato in secondo piano rispetto alla questione della settimana corta. Le due parti hanno concordato un compromesso di un aumento del 4,3% da aprile, con alcuni pagamenti una tantum aggiuntivi. L'accordo ''rende giustizia alla straordinaria posizione economica del settore e avrà un effetto positivo sull'intera economia'', rafforzando la domanda interna, ha detto il capo dell'Ig Metall, Joerg Hofmann.