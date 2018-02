BORSA: COLOSSI WEB CROLLANO

martedì 6 febbraio 2018A Wall Street cadono i grandi delle tecnologia. Il digitale non si salva. Anzi: proprio perche' ''giganti'' (sono tra le societa' piu' capitalizzate), in termini assoluti (cioe' in dollari e non in percentuali) sono state tra le piu' penalizzate. In una sola giornata i ''big 5'' Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Facebook hanno bruciato 135 miliardi di dollari. Peggio di tutti e' andata Alphabet (la holding che controlla Google): il titolo ha ceduto il 5,1% e la societa' ha perso piu' di 39 miliardi di dollari. A farne le spese sono, prima di tutto, i suoi azionisti forti: i fondatori Larry Page e Sergey Brin hanno detto addio (o arrivederci) a 2,3 e a 2,2 miliardi di dollari. E' un momento particolarmente negativo per il gruppo, penalizzato negli ultimi giorni anche da una trimestrale che non ha soddisfatto i mercati: da inizio febbraio le azioni di Alphabet hanno perso il 10%. Male anche Facebook, che cede il 4,7%. Tradotto in dollari vuol dire 26,2 miliardi. Pessima giornata, di conseguenza, per Mark Zuckerberg: dalle sue tasche sono usciti 3,6 miliardi di dollari. Cioe' quasi un ventesimo del suo patrimonio. Microsoft in una sola seduta ha ceduto il 4,1%, cioe' 29,1 miliardi di dollari. Non si salvano neppure Amazon ed Apple, che comunque accusano perdite piu' contenute in termini percentuali. Per la societa' guidata da Jeff Bezos la flessone e' stata del 2,8%, cioe' 20 miliardi tondi. E il fondatore, che grazie alla corsa del titolo negli ultimi mesi e' diventato l'uomo piu' ricco del mondo, ci ha rimesso 3,2 miliardi di dollari. La Mela ha invece perso il 2,5%, cioe' 20,6 miliardi di dollari. Mentre l'economia reale in Usa va benissimo, la finanza va male.