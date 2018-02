FINANCIAL TIMES INDORA IL PD

martedì 6 febbraio 2018Il Financial Times - quotidiano filo-Ue - pubblica oggi martedi' 6 febbraio un'analisi a firma di Valentina Romei in cui delinea le cinque principali sfide che dovra' affrontare il governo italiano che uscira' dalle elezioni del 4 marzo prossimo. L'economia italiana, nota il giornale, quest'anno e' in condizioni migliori di quanto fosse prima delle precedenti elezioni politiche, nel 2013: Pil e' in aumento, la disoccupazione e' in calo e il sistema bancario e' piu' sano, tuttavia l'Italia continua a essere il fanalino di coda della ripresa europea e il disagio economico degli italiani e' tutt'altro che scomparso. Con il supporto di una serie di dati e grafici, il ''Financial Times'' sostiene che la prima sfida da affrontare e' appunto la lenta crescita e la bassa produttività. Poi c'e' la palla al piede dell'enorme debito dello Stato, che espone l'Italia a seri rischi in caso di aumento dei tassi di interesse della Bce e lascia pochissimo spazio alle promesse di riduzione delle tasse o di aumento della spesa pubblica (se comandasse la Bce, cosa che non è) che i partiti stano spargendo a piene mani nel corso di questa campagna elettorale. La terza sfida e' rappresentata dall'alto tasso di disoccupazione, che benche' sia in calo e' ancora superiore ai livelli pre-crisi ed e' particolarmente grave tra i giovani, costituendo la causa principale della fuga di cervelli. Segue la questione della salute del sistema bancario: nonostante i sostanziali miglioramenti ottenuti, le banche sono ancora gravate dal piu' alto monte di crediti a rischio dell'Unione europea, che ne inficia pesantemente la capacita' di prestare denaro. Insomma, per il Financial Times ''deve vincere il Pd''...