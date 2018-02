PROFONDO ROSSO BORSA MILANO

martedì 6 febbraio 2018MILANO - Piazza Affari sempre in forte ribasso anche se non sui minimi toccati nelle primissime fasi di scambi con il Ftse Mib che a circa un'ora e mezza dall'inizio delle contrattazioni cede l'1,42% a quota 22.495 punti; All Share -1,53%. Gli operatori iniziano a interrogarsi se sia in atto l'inizio di una fase ribassista dopo i massimi toccati nelle ultime settimane. Di sicuro, dopo il tonfo di Wall Street i mercati sembrano preoccuparsi per l'imminente modifica della politica dei tassi di interesse della 'nuova' Federal Reserve, anche se nell'Eurozona, come ha assicurato il governatore della Bce Mario Draghi, i tassi rimarranno a lungo su livelli bassi come quelli attuali. Sul listino principale raffica di vendite sui finanziari: Unicredit -1,21%, Mediobanca -2,96%, Generali -2,07%, Ubi -1,77%. In netta controtendenza Intesa Sanpaolo che dopo un avvio in netto calo recupera e sale dell'1,61% nel giorno dei conti e della presentazione del nuovo pano d'impresa. Pesanti anche energetici (Eni -1,91%, Enel -1,79%), industriali (Leonardo -2,71%, Fca -2,26%, Ferrari 1,85%) e Telecom Italia che lascia l'1,56%. Male Mediaset (-1,46%) e nel lusso Ferragamo con un -1,36%.