IMPIANTO RETINA ARTIFICIALE

lunedì 5 febbraio 2018Per la prima volta in Italia, presso l'Unita' di Oculistica dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, e' stato eseguito l'impianto di una protesi sottoretinica - un vero e proprio modello di retina artificiale - in una donna non vedente. Il delicatissimo intervento e' stato condotto da un'èquipe di specialisti in chirurgia vitreoretinica e oftalmoplastica dell'Unita' di Oculistica, diretta dal professor Francesco Maria Bandello, ed e' stato possibile grazie al sostegno di Banca Mediolanum, che ha interamente finanziato l'intervento. La paziente sta bene ed e' stata dimessa dall'ospedale. Ora attende l'accensione del microchip che stimolera' gradualmente la retina, consentendole di reimparare a vedere. Il microchip, denominato Alpha AMS, e' prodotto dalla compagnia tedesca retina Implant. Tale dispositivo, destinato a persone che hanno perso la vista durante l'eta' adulta a causa di gravi malattie genetiche della retina, come la retinite pigmentosa, puo' ripristinare la percezione della luce e delle sagome di alcuni oggetti e/o persone circostanti. Si tratta del sistema di visione artificiale in assoluto piu' evoluto al mondo, che puo' restituire una visione indipendente da supporti esterni (come telecamere o occhiali). Il principio di funzionamento si basa sulla sostituzione dei fotorecettori della retina, cioe' le cellule specializzate (i coni e bastoncelli) deputate a tradurre la luce in segnali bioelettrici che arrivano al cervello attraverso il nervo ottico. I fotorecettori ormai non piu' funzionanti vengono sostituiti da un fotodiodo, un microscopico apparato elettronico in grado di trasformare la luce in uno stimolo elettrico.