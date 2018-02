MULE': IUS SOLI PER ITALIANI

lunedì 5 febbraio 2018''Nel grande dibattito sull'immigrazione c'è una sola verità: avanti di questo passo saranno gli italiani a invocare lo ius soli, il paradosso cioè di chiedere il diritto di cittadinanza a casa propria. Il senso di abbandono, la paura, l'incapacità nella gestione di un fenomeno che invece deve saper affiancare solidarietà e fermezza, spinge i cittadini a un senso di sfiducia comprensibile. Quando poi accadono fatti gravissimi come quello di Macerata, da condannare senza se e senza ma, bisognerebbe fare tutti un passo indietro e non farsi accecare dalle emozioni e dalla partigianeria''. Lo dichiara Giorgio Mulé candidato di Forza Italia alla Camera. ''Sarebbe fin troppo facile strumentalizzare. La verità, ormai acclarata, è che a sparare è stato un folle, la cui mano non è stata armata dalla politica, ma dalla sua mente malata. D'altra parte, faremmo un grave errore se pensassimo che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani, da sempre tolleranti ed ospitali, non sia esasperata dalla ''bomba sociale'' rappresentata dall'immigrazione irregolare. Circa 600 mila stranieri da rimandare a casa, che invece continuano a fare gli irregolari nel nostro Paese, 60milioni all'anno di spese legali (fra carte bollate, e gratuito patrocinio) sostenute dallo Stato per i migranti che vogliono evitare di essere espulsi (con il 90 per cento delle procedure che rimane lettera morta), il 40 per cento della popolazione carceraria rappresentato da stranieri, sono soltanto alcuni dei dati che dovrebbero far riflettere su come la pazienza dei nostri cittadini sia giunta al limite'', avverte Mulè. Ed è verissimo.