MACRON CROLLA COME HOLLANDE

lunedì 5 febbraio 2018La luna di miele e' finita ed Emmanuel Macron, il presidente ''Jupiterien'', soprannominato cosi' per la sua ''grandeur'' che rasenta la divinita' di Giove, torna normale. Dopo 8 mesi, i sondaggi lo riportano alla realta' e lo tirano giu' al livello di gradimento che fu del suo predecessore Francois Hollande, che della sua ''normalita''' faceva un vanto, ma che fini' il mandato ai minimi storici di popolarita'. Il frenetico protagonismo del presidente, pero', non conosce sosta: sul piano internazionale continua a percorrere l'Africa in lungo e in largo, e ieri e' tornato a criticare l'intervento francese in Libia. In casa propria moltiplica le iniziative, e proprio ieri ha annunciato la madre di tutte le riforme: gli statali diventeranno come tutti gli altri dipendenti, via i privilegi e le nicchie resistenti ai secoli. E, soprattutto, incentivi per esodare - volontariamente - 120.000 impiegati. In Francia, gli osservatori politici parlano di ''serio avvertimento'' a Macron che arriva dalle campagne e dalle zone piu' popolari: -4 punti in un solo mese, 38% di popolarita', praticamente come quando aveva cominciato (37%) e proprio lo stesso livello che, otto mesi dopo lo sbarco all'Eliseo, aveva Hollande. I francesi - secondo Bernard Sanane's, il presidente dell'istituto che ha condotto lo studio, Elabe - gli rimproverano di ''comunicare troppo e non ottenere abbastanza risultati''. Anzi, di peggiorare la vita: sigarette e benzina aumentate, potere d'acquisto diminuito. Macron - insieme al primo ministro Edouard Philippe - perde addirittura 9 punti percentuali nelle campagne e fra gli operai, fra i quali soltanto 2 su 10 lo sostengono. E' sulla medesima strada di Hollande.