ALLARME FASCISMO? SURREALE.

lunedì 5 febbraio 2018''Il problema è la mancanza di regole e controlli. Qualcuno intende per fascismo e razzismo la richiesta di regole e di rispetto delle leggi? Questo qualcuno andrebbe ricoverato''. Lo ha deto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 1. ''Questa cosa incredibile dell'allarme fascismo - ha aggiunto - è surreale, è agitata da una parte politica che ha dimostrato nulla. Non temo il ritorno di fascismi e comunismi, sono deocratico''. Su Luca Traini, l'autore della sparatoria di Macerata, che avrebbe partecipato a una cena della Lega quindici giorni fa, il leader del Carroccio osserva: ''Noi non facciamo la perizia psichiatrica alle migliaia di persone che vengono alle cene. La Lega è sostenuta da milioni di italiani che vogliono sicurezza, chi vada a cena in una paesino non sta a me controllare''. ''Non sono giorni duri per me - ha proseguito - ma per gli italiani. Avere in galera uno spacciatore clandestino che ha portato in giro una ragazza fatta a pezzi in una valigia e poi un matto che va in giro sparando a caso a gente inerme. La polemica politica è lontana, Saviano, Boldrini, gli insulti, gli attacchi...voglio risolvere i problemi e fare in modo che gli italiani siano più tranquilli, anche gli immigrati regolari che si comportano in maniera esemplare''. Quanto a Laura Boldrini che ha parlato di cattivi maestri, Salvini ha detto: ''I cattivi maestri evocano le Br, un periodo tragico, la signora in questione dovrebbe pensarci tre volte prima di parlare. Chiedo che in Italia funzioni come Svizzera, Australia, Canada. Qualunque italiano normale di destra o di sinistra vuole regole più normali: chi è irregolare paga, chi sbaglia paga, vale per gli immigrati e per fli italiani''.