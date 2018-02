ITALIANI E GRECI PESSIMISTI

lunedì 5 febbraio 2018I più pessimisti sul proprio futuro e su quello dei propri figli sono i greci, seguiti dagli italiani. Sono anche convinti che non troveranno un altro posto di lavoro equivalente, se perdono il proprio, e sono anche quelli che hanno piu' paura a restare da soli a casa di notte. Oltre il 55% degli italiani poi, cosi' come i croati, non si sente affatto di buonumore. E' il quadro che emerge dall'ultimo rapporto di Eurofound, l'agenzia dell'Ue per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, compilato con dati del 2016. Secondo i dati, solo il 31% dei greci e il 47% di italiani si dice ottimista sul proprio futuro, e ancora meno sono quelli che hanno fiducia nel futuro dei propri figli (35% di greci e 41% di italiani). Del resto, solo il 12% di greci e il 21% di italiani ritiene che trovera' un altro lavoro equivalente se perde il proprio. E in un grafico da 1 a 9, i greci sono preoccupati al livello 8 che il loro reddito non bastera' durante la vecchiaia, gli spagnoli 7 e gli italiani 6. E sono invece i croati a lamentarsi di piu' delle ore passate al lavoro: il 69% sostiene di non riuscire ad assolvere i compiti famigliari a causa del troppo lavoro, l'81% rientra troppo tardi anche per fare i lavori domestici. Passando al fattore sicurezza invece, il 32% di greci e italiani non si sente al sicuro quando resta da solo a casa di notte, la percentuale piu' alta di tutta la Ue e non a caso, data l'invasione di migranti che hanno subito le loro nazioni. Quanto al benessere psicologico poi, italiani e croati sono i piu' bassi nella scala europea. Tanto che solo il 39% di italiani e il 36% di croati si sente spesso rilassato, le percentuali piu' basse.